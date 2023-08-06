多省續招標建方艙惹議　部分中標公司成立不足1年

內地方艙醫院去留問題引起外界關注，海南儋州市花逾千萬元人民幣招標拆方艙，黑龍江省多地卻繼續招標興建方艙。內媒調查發現，除了黑龍江，吉林、河南、寧夏、江西也還在進行方艙醫院相關專案招標，金額在數百萬到千萬人民幣不等，多間得標商成立不足1年。

黑龍江哈爾濱市、佳木斯市近日因仍在興建方艙醫院而受關注，哈爾濱的建設資金更來自專項債券和地方財政自籌，高達人民幣1.88億元（人民幣，下同，約2.05億港元）。內媒上周五（4日）報道，今年5月以來，內地許多地方政府持續公布與方艙醫院相關建設的專案招標和得標公告，多數是設備採購，亦有硬件建設。報道指，單單在上月就有吉林、河南、寧夏、江西等地為方艙醫院相關專案招標，包括「建設方艙醫院」項目。此外，雲南文山州、江西上栗縣亦公布總值千萬元人民幣的招標案。

報道質疑招標有問題，例如部分得標企業成立時間不到1年，同一專案的投標廠商公司註冊資料相同。其中，哈爾濱方艙醫院3期項目的得標者是河南先領醫療器械有限公司，它成立於今年3月，在河南省信陽市固始縣註冊，今年7月以496萬元（約542萬港元）投得哈爾濱方艙醫院3期的設備專案。而根據中國企業資訊整合平台「天眼查」顯示，共同競標而落選的兩間企業「哈爾濱凡譽醫療器械有限公司」和「哈爾濱佳寧商貿有限公司」，公司註冊電話相同。