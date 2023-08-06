內地破網絡賭博案拘20人　涉賭流8600萬人民幣

內蒙古自治區巴彥淖爾市警方經過7個多月，輾轉5省15市，近日成功偵破一宗利用網絡開設賭場的特大案件，先後抓獲疑犯20人，扣押涉案資金1,100多萬元（人民幣，下同，約1,210萬港元）。據了解，涉案流水資高達8,600萬元（約9,460萬港元），共3,000多人參賭。目前，疑犯已全部向檢察機關移送審查起訴，案件正在進一步徹查中。

去年12月，巴彥淖爾市臨河區居民王某通過一款手機App參與網絡賭博，損失1,000多元（約1,100港元），於是向公安機關報案。經初步偵查，警方發現該網絡賭博平台參與人數多、涉及範圍廣、資金流水大。由市、縣兩級公安機關組成的專案組其後發現，該款手機App實際是一個龐大的網絡在線賭博平台，通過架設在境外的服務器，向內地招收了100多個代理進行網上跨境賭博，該平台涉及網絡遊戲服務、虛擬貨幣交易、三（四）方資金結算等環節。疑犯利用虛擬貨幣向境外網絡賭博平台購買遊戲幣後加價出售，為平台充當代理、招攬賭客，並提供充值通道和資金結算服務。

專案組逐步摸清該境外網絡賭博平台在內地的6個網絡賭博代理工作室等架構資訊後，安排警力遠赴廣州、佛山等地開展集中收網行動。在當地警方配合下，各抓捕組於今年3月3日至13日成功將疑犯悉數抓獲。經訊問，疑犯對相關犯罪事實供認不諱。