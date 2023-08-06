不滿官媒美化洩洪為暴雨成災　霸州民眾抗議爆衝突

內地北方多地近日發生嚴重洪澇，官媒提到河北霸州災情時說部分村莊受降雨影響出現積水。有民眾怒斥造假，指出當地「是洩洪，不是暴雨！」，大批人上周六（5日）早上到市政府抗議，爆發警民衝突。霸州官方同日發公開信，承認是洩洪導致水災，會提供補償。

河北省因為連日暴雨而進行洩洪，陸續啟用7處蓄滯洪區吸納洪水，霸州47個蓄滯洪區逾7.3萬名村街居民於上周二（1日）轉移到其他地處，政府在上周三（2日）洩洪，霸州因承接源自北京的大清河洪水而變成澤國，數萬人家園被毀，官媒卻稱是暴雨造成，隻字不提洩洪。霸州民眾上周六上午到政府大樓示威，高舉紅色橫幅布條，寫道「還我家園，明明是洩洪原因，卻說降雨所致」。有災民指摘政府救援單位只到當地2小時擺拍，之後就走了，都是民間自組志願隊在救災。在場官員與民眾溝通未果，示威者與警員爆發激烈肢體衝突。

霸州官方同日發表題為《致廣大鄉親們的一封信》的聲明，試圖平息民憤，讚揚霸州東淀蓄滯洪區所有民眾聽從指揮、義無反顧搬出自己久居的家園，以實際行動踐行了勇於奉獻、敢於犧牲行為，官方承諾全面做好受災補償。