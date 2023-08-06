仁愛鄉降雨逾千毫米釀1死　直升機空投物資救災

颱風卡努外圍環流及西南氣流為台灣中南部帶來暴雨，南投縣仁愛鄉破紀錄於48小時內錄得過千毫米雨量，多處發生土石流，主要道路封閉。精英村一名村民上周五（4日）前往菜園時失蹤，遺體周日（6日）尋獲，成為今次風災的台灣首名罹難者。行政院副院長鄭文燦上周六（5日）前往當地視察災情，下令全力救災。國防部和空勤總隊周日清晨出動6架次直升機，分別前往7條村落空投補給物資。

暴雨在南投縣仁愛鄉春陽、都達、南豐等部落引發多處土石流，主要聯外道路埔霧公路上周六晚搶通，新武界橋遭濁水溪沖毀而緊急封閉。中橫便道有大規模塌方，預計周四（10日）搶通。屏東西大武山從上周六凌晨0時至傍晚6時累計雨量破427毫米，為全台之冠，檜谷山屋及北大武山步道暫停開放至周二（8日）。至於日前被困在奧森林遊樂區內的43名遊客，周日上午已由直升機救出。內政部空勤總隊及國防部周日清晨各派3架次直升機，載運上百箱飲用水、罐頭、即食麵、嬰兒奶粉、尿布及睡袋等物資，分別飛往發祥村、春陽村、精英村、大同村、親愛村、都達村及南豐村空投。

受暴雨影響，高雄桃源、那瑪夏區上周六發布土石流紅色警戒，前一晚連同茂林區，3個原住民區共撤離967人。高雄市桃源區長杜司偉稱，當地明霸克露橋早前被沖毀，交通中斷，導致433人被困。除南投仁愛外，高雄桃源區、那瑪夏區周日亦宣布停工停課。