付國強履新北部戰區副司令員　出席黑龍江防汛會議

黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，上周六（5日）在哈爾濱與北部戰區副司令員付國強中將等人就防汛救災工作進行會商，這是付國強首次以北部戰區副司令員身份出現在公開報道。除付國強外，出席會議的軍方人員還包括北部戰區政治工作部副主任王獻軍少將，黑龍江省委常委、省軍區政治委員趙忠少將，以及黑龍江省軍區副司令員楊杰少將。這也是本輪汛情以來，一次過披露參與防汛工作將軍人數最多的一次。

付國強曾任空軍航空大學校長、空軍指揮學院院長，歷任十三屆、十四屆全國人大代表。去年3月全國兩會期間，付國強以空軍指揮學院院長身份接受官方電視台採訪。上月31日，遼寧省與北部戰區在瀋陽召開座談會，付國強與北部戰區司令員王強、北部戰區政治委員鄭璇一同出席。

許勤和梁惠玲表示，在這次黑龍江省防汛救災關鍵時刻，北部戰區第一時間投入搶險救災，充分體現了軍隊為人民服務的根本宗旨。付國強則表示，支援地方防汛救災是軍隊義不容辭的責任。北部戰區全體官兵將迅速投入防汛救災各項工作，以保障人民群眾安全，恢復生產生活秩序。