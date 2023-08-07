侵華日軍陸軍病院參與活體解剖原始檔案　首次公開

黑龍江省牡丹江市上周六（5日）舉行侵華日軍細菌戰與毒氣戰學術研討會，侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館首次公開《日軍哈爾濱第一陸軍病院原簿》，這份原始檔案有助全面認知日軍陸軍病院的整體形態、業務流程，對深化日軍陸軍病院參與活體解剖犯罪研究有重要意義。

陳列館研究人員金士成表示，日軍哈爾濱第一陸軍病院是日軍在中國東北地區建立的最大型陸軍病院，擁有當時先進的醫療救治儀器和手術室，負責傷員患者收治、轉運。《日軍哈爾濱第一陸軍病院原簿》詳細記錄病院從1941年7月16日成立到1945年10月11日期間的人員、地址、構成等信息，由主冊、副冊共17份文件組成，共有36頁，是非常珍貴的一手資料。檔案顯示，病院位於哈爾濱市南崗地區，分院設在平房地區，由5個內科、2個傳染科、2個外科及器材部、教育部等10個部門組成，設定醫護人員404人，可容納傷員約7,200人。總院主體是兩層建築，有手術室、病理研究室、X光治療室等100多個功能間，是集醫療、實驗、研究、護理和日常生活於一體的標準化病院。

金士成解釋，日軍哈爾濱第一陸軍病院是731部隊醫學犯罪的延伸機構，它在籌建之初就與日本細菌戰大本營計劃息息相關，是日本細菌戰重要參與者與關聯者。結合相關檔案和731部隊原隊員的筆供紀錄和證言可發現，日軍哈爾濱第一陸軍病院前身和731部隊前身在同一時間、同一地點相鄰選址籌建，部分醫學工程設施是由日本陸軍省、關東軍統一批准、同步建設，在戰後通過同一條路線全員撤回日本國內，且兩者間存在業務往來及人員兼職。