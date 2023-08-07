女教師遊景區遭洪水沖走溺亡　家人索賠260萬人民幣

安徽徐先生上月偕妻兒和妹妹到江西自駕遊，其妻於上饒市玉山縣三清山景區內一處崖邊遭洪水沖走失蹤，一日後屍體被發現。徐先生認為景區應為事故負責，要求賠償260萬元（人民幣，下同，約286萬港元）。惟景區只願意為事故承擔3成責任，雙方目前仍在協商。

徐先生的妻子姓王，30歲，是一名教師。兩人育有一對3和6歲的兒子。上月20日，徐先生一家連同其14歲的妹妹前往三清山景區，翌日清晨因為下起小雨，徐先決定不上山照顧2名兒子，妻子則和妹妹前往景區遊玩。同日傍晚6時許，徐先生接到妹妹來電稱她和王女被山上的洪水沖走，她被途人救起，王女卻失蹤。之後徐先生報警，警方聯同景區和消防救援人員尋人，一日後在事發現場100多米外的亂石堆中找回王女屍體。

徐妹表示，她與王女沿景區道路上山遊玩時，因雨勢愈來愈大，便打算原路折返。當兩人經過一處山崖時，山上突然湧下洪水將兩人沖下山，後來徐妹被石頭擋住才獲救。徐先生認為，事發現場是一個崖坡，卻沒有圍欄。而當天下雨，景區卻不封閉設施，放任遊客前往遊玩，因此應為事件負全責。但對於徐先生提出的賠償要求，景區只願意承擔60萬元（約66萬港元）。至於事故是否因山洪爆發致王女被沖走，景區則未作回應。當地警方稱，初步斷定王女溺水身亡，詳細原因仍在調查。