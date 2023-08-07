1.77億人民幣新建大橋　通車半年護橋欄被風吹斷

內地再傳懷疑豆腐渣工程。陝西吳堡縣和山西柳林縣上周五（4日）流傳影片稱，今年1月才正式通車的307國道吳堡黃河大橋，長達數百米的護橋欄杆疑被風吹斷。吳堡縣政府工作人員回應內媒查詢時表示，正在進一步了解事件。

從網傳影片所見，大橋一側目測長近200米的白色護橋欄杆倒塌，部分護欄更摔成兩半。通過影片以及對比照片發現，發生欄杆斷裂的橋與吳堡黃河大橋高度相似。上周六（5日）中午12時許，有目擊者證實，發生護欄倒塌的橋已經封閉，現場仍能看到倒塌的欄杆在橋面上，無人處理。目擊者又發現其他護欄底座以至行人路面也裂開。據公開資料顯示，307國道吳堡黃河大橋及引線工程連接山西與陝西，全長約2.6公里，於2019年11月完工，去年8月交工驗收，今年1月通通車。該項目投資金額為1.77億元人民幣（約1.94億港元）。

內媒上周五至上周六多次向有份出席通車儀式的吳堡縣薛姓副縣長查詢，卻未獲回應。與吳堡縣一橋之隔的山西省柳林縣交通局工作人員則表示，知道該大橋欄杆斷裂一事，但官方沒發布通知。上周六下午吳堡縣委宣傳部表示，確實存在護欄倒塌，原因是前一天發有雷暴天氣，欄杆被風吹斷。該部表示正在對事件進行調查。