內地多處暴雨持續　黑龍江等地抗洪壓力大

國家防總辦公室和應急管理部周日（6日）持續組織防汛專題視像會商調度，指出北京、河北受災群眾救助和恢復重建任務較重，松花江南岸、嫩江右岸部分河段超過警戒或保證水位，黑龍江、吉林兩省抗洪壓力較大，當局同日向天津、吉林、黑龍江共調撥9,000個家庭應急包。廣西、雲南正遭遇新一輪降雨過程，中央氣象台預計未來3天，雲南、廣西、西藏等地有暴雨災害風險，關注可能發生的山洪、地質災害和城鄉積澇。

黑龍江省委書記、省人大常委會主任許勤周日主持召開全省防汛救災工作電視電話會議，強調要千方百計搜救失聯群眾。會議指出，本次降雨過程影響尚未結束，颱風「卡努」極有可能再次引發當地局部強降雨，且松花江、牡丹江、拉林河等將於近日出現洪峰，龍鳳山、磨盤山等水庫仍超汛限水位，因此要做好民眾疏散安置，「寧可十防九空、不可失防萬一，寧聽罵聲、不聽哭聲」，對受洪水威脅群眾做到應撤盡撤，加強安置點服務保障，全力滿足群眾居住、飲食、醫藥需求。

國家電網統籌調配應急搶修力量，在北京、河北、吉林、黑龍江、遼寧等多地組建搶險隊，全力搶修保供電。北京住房公積金管理中心周一（7日）發布《關於幫扶救助受災企業及繳存職工給予階段性支持措施的通知》，受災情影響較大、導致急需大額資金支出的繳存職工，可全額提取本人帳戶內住房公積金餘額，應對暫時生活困難。受災企業和繳存職工提出申請後，該中心將與所在區政府相關單位或街道鄉鎮政府對接核實，相關措施將執行至今年12月31日。