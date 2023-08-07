扮幫村民清洗戒指　夫婦用酸性液體從中偷金

湖北省黃岡市蘄春縣公安近日破獲一宗特殊的偷金案，有市民將金戒指交給一對陌生夫婦免費清洗後，發現重量竟變輕，於是報警。警員查出，歹徒是利用特製液體將部分黃金溶解，再從液體中將溶解的黃金提取出來。

疑犯潘某松夫婦上月30日駕駛電單車在青石鎮村部附近的小賣部徘徊，表示可免費替村民清洗黃金首飾。60多歲的陳伯想到自己兒子送的金戒指多年沒洗過，便想免費洗一下。潘某松夫婦接過陳伯手中的金戒指後，將其放在一瓶液體裏浸泡，再打磨清洗便交回對方。陳伯當晚拿金戒指向兒子炫耀時發現戒指重量好像輕了，一秤之下發現原本重14克的戒指僅剩6克，足足輕了逾半。

青石派出所接獲陳伯兒子報警後，翌日中午抓到正在另一村中準備故技重施的潘某松夫婦。二人假借清洗黃金飾品之名，利用特製液體「王水」將黃金溶解，再通過其他金屬與王水進行化學反應，把黃金以固體狀態提取出來。自6月以來，二人先後在黃梅、武穴、蘄春等地農村以這種方式實施盜竊，目前已被行政拘留，案件仍在進一步辦理。警方指出，王水又稱王酸，是鹽酸與其他酸性溶液混合而成的腐蝕性液體。黃金在王水浸泡時間愈長，便溶得愈多。