萊陽破製售假茅台酒案　案值逾5000萬人民幣

山東省萊陽市公安局食藥環偵大隊近日破獲一宗假冒註冊茅台酒商標案，成功搗破2處製假窩點，抓獲10名疑犯，查獲8,000多瓶假茅台酒、1,000多公斤基酒、2套製假設備以及包裝材料，涉案價值逾5,000萬元（人民幣，下同，約5,500萬港元）。案件涉及20個省區市，是近年山東偵破涉及範圍最廣、涉案價值最大的假冒註冊名酒類商標案件。

內媒周一（7日）報道，萊陽市民劉先生（化名）去年1月報警稱，前年向微信認識的2男1女購入24瓶貴州茅台酒，共花約6.1萬元（約6.7萬港元），收貨後卻發現是假酒。經專業鑑定，警方確認該批假酒屬於侵權產品。除了微信號與發貨單地址，劉先生對3人訊息一概不知。經過多月偵查，民警鎖定3人的具體位置，最終抓獲該案主要疑犯李某、李某某和汪某展。

3人歸案後供出有份從事生產、包裝及銷售假酒的其餘同黨，民警今年3月前往貴州將趙某等7人抓獲歸案。李某等人從當地物流渠道獲取客戶訊息後，通過微信添加受害人為好友，然後自稱貴州茅台公司銷售員騙取對方信任，再將成本數十元的假酒出售。萊陽市公安局食藥環偵大隊大隊長徐永輝稱，疑犯售賣的酒包裝精美，以假亂真的水平很高，非專業人士很難分辨真假。