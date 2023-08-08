涿州市救援搶修持續　村民損失嚴重望多補償

北京、河北和吉林等地受暴雨侵襲，山洪和山泥傾瀉等災情嚴重，大量房屋損毀，通訊中斷，大批民眾需疏散。各地救援和搶修工作持續，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清早前在天津指導防汛抗洪救災工作，至周一（7日）轉到河北指導工作。

河北涿州市受連續強降雨和上游洩洪影響，受災嚴重，目前洪水逐漸退去，當地正展開排澇、清淤、消殺和推進災後重建等工作。目前全省疏散158.97萬名民眾，其中蓄滯洪區疏散96.12萬人，而涿州水浸面積一度達到城區60%，積水平均在1到1.5米，最深處達5到6米。涿州市政府除救援搶修外，另統計各地村民的受災情況。有村民表示，村內損失多是電器、家具和房屋受損等，農地亦全部被淹沒，希望多給一些補償。

張國清周一率領有關部門，在河北指導支持災後搶修恢復和受災群眾生活保障工作。他強調，目前河北洪水正處於退水階段，要毫不鬆懈，加強行洪河道、蓄滯洪區圍堤等巡查防護，及時有效處置險情，確保安全行洪洩洪。他又要求加快重要基礎設施搶修恢復，加快城鄉排水除澇，清理清運淤泥、垃圾、雜物，全面排查房屋建築等風險隱患和加固等；另要組織好生活必需品供應，確保市場供應充足、物價穩定。有關部門要迅速指導災區謀劃災後恢復重建規劃，提早開展補償救助。