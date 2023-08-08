麻生太郎談印太　促美日台有心理準備打仗

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周一（7日）起率團訪台3天。他周二（8日）在台北出席「凱達格蘭論壇：2023印太安全對話」，並發表專題演講。他表示，確保區域和平穩定對日本而言是攸關生死存亡的課題，台灣、日本、美國必須覺醒，發揮強大的阻嚇力，必須有打仗的心理準備。

麻生在專題演講中表示，現在的國際環境已從12年前承平時期，逐漸向非常時期傾斜，過去存在的風險日益凸顯。他指出，現在台海和平的穩定是世界共識，對日本而言，包括台海在內的本地區都不應發生戰爭，必須有相應阻嚇力，三點前提包括必須要有阻嚇的能力、動用武力的意志力、並讓對手充分了解前述兩點。他強調，要有「萬一的時候我們會動用武力防守台灣」、「為了維護台海安全我們有可能動用武力」的意志力，日本必須率先向國際表明此態度。

麻生太郎周一赴五指山，弔唁台灣前總統李登輝，基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲親自迎接。麻生表示，未來會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩地都能繁榮安泰。他日前已在日本會見台灣總統參選人柯文哲與侯友宜，周二將拜會台總統蔡英文與副總統賴清德，據悉將針對台海及印太安全局勢與賴交換意見，將成為唯一接觸三黨總統參選人的日本政要。