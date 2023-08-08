舒蘭市抗洪殉職官員最後身影曝光　指示疏散災民

吉林省舒蘭市近日出現水災，洪水現逐漸退去，部分村民可回家清理。舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等3名公職人員因救災殉職，該市人民政府辦公室綜合二科科長張郅昭目前仍不知所終。駱旭東等人事前乘搭的車輛在水中被找到，他在生前最後一段話曝光，下達疏散村民的工作指示。

駱旭東、張郅昭、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰和舒蘭市人民武裝部政委周昆訓，於上周六（5日）趕赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險，前3人同乘的車輛被洪水連人帶車沖走。車輛最終在開原鎮、距離失聯地點約2公里處，被村民找到。幸免於難的司機回憶，駱旭東生前邊趕路邊問群眾「撤完了嗎、有沒有傷亡」，直奔一線，很着急；又指事發時在車輛的正前方，洪水像一面牆一樣打過來。

市政府隨後公布駱旭東等3人匆忙趕赴前線的最後身影，於上周四（3日）晚上緊急落樓梯出發，駱旭東走在最前，當時只帶了手機，張郅昭手拿行李，倪峰隨後跟上，手中拿着橙色的救生衣，還有被塞滿的大背包。駱旭東上周四向平安鎮黨委書記發出的最後一段語音顯示，據氣象局副局長給予的提示，形成山洪的可能性是100%，所有經過的村都必須全部疏散。他在最後強調：「不要抱僥倖心理，堅決不！」