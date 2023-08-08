美媒：華黑客曾竊取日本防衞機密　驚動美方

美媒《華盛頓郵報》周一（7日）引述美國前官員消息報道，美國國家安全局（NSA）於2020年秋天曾發現，中國軍事黑客入侵日本機密的防衞網絡，取得深入及持續性的權限。事件影響美日情報分享，美方國安高層當時更趕赴東京作簡報。

美國前高級官員透露，中國當時取得日方的機密防衞文件，包括日本軍事計劃、能力、缺點評估等，情況非常糟糕。事件令美方不安，NSA局長兼網絡司令部司令保羅‧中曾根（Paul Nakasone）及時任副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）立即赴日，向日本防衞大臣簡報，甚至驚動日本首相，凸顯事態嚴重。

美方當時告訴日方，中國這次入侵日本防衞網絡可謂日本近代史上最具破壞性的黑客攻擊，日方感到吃驚，強調會進一步調查。美國網絡司令部曾建議派人赴日，協助評估入侵規模並清理惡意軟件，但日方不放心，雙方最終同意先由日本公司評估網絡弱點，再由美方團隊檢視結果，並建議如何填補漏洞。有日本防衞官員指出，日方已成立網絡司令部24小時監控，計劃未來5年斥資70億美元（約546億港元）提升網絡安全。