羅湖口岸殘舊擬改造　將推常旅客計劃便捷通關

廣東深圳市口岸辦黨組書記、主任王剛周二（8日）接受內媒訪談時，圍繞「快通關、優功能、 促進人員、物資便捷流動」為主題，講述深圳多個口岸採取的措施。他指出，內地與香港自1月8日恢復通關至周一（7日），羅湖通關量是2,300萬人次，其次是福田口岸2,100萬人次。而羅湖口岸將實行「常旅客」計劃，令通關更便捷。

王剛指出，羅湖口岸通關量雖然第一，但增長不如其他口岸快，特別是蓮塘、福田和西九龍。而羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件。王剛介紹，該口岸不會清拆重建，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗會更加方便。

王剛提到為促進港人北上消費，已經在各個口岸安排兌換點，方便兌換人民幣，以及展示二維碼方便下載手機支付程式，周邊區域亦加裝免費WiFi，保障口岸通關信號快捷。他又指出未來要改造沙頭角口岸，其他口岸的信息化和通關查驗亦會提升，蓮塘會先行嘗試合作查驗、一次放行模式，蛇口碼頭將建設直升機口岸，並新建前海鐵路口岸，梅沙和南澳將建設海運口岸等。