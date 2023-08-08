拒「台獨金孫」標籤　賴清德：兩岸不必兵戎相向

台灣副總統賴清德周一（7日）在台媒節目上表示，不接受外界對他的「台獨金孫」標籤，稱在台灣民主運動參與者面前，大家都是小孩。他又認為，應該跟大陸和平相處、互相合作，不必兵戎相向，不必成為敵人。

賴清德對曾自稱的「務實的台獨工作者」作出闡述，聲稱務實就是根據事實，「事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；工作者就是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮。他指在印太局勢緊張之際，其使命是維護區域和平和穩定，必須延續台總統蔡英文的四個堅持，而他投書美媒提出的強化國防威懾力等四大支柱則是行動方案。

賴清德表示，民進黨或其他台灣政黨以及廣大台灣人民，都希望跟大陸不要成為敵人，能夠成為朋友，也樂見兩岸一樣享受民主自由的幸福。他認為，大陸和台灣說的「台獨」基本上是不一樣的東西，台灣可以先親近大陸人民，但守護台灣的信念不變。他又批評藍營操作「票投民進黨、青年上戰場」是配合大陸的文宣，強調民進黨未執政前兩岸已發生過戰爭，大陸尋求兩岸統一也不是民進黨執政之後的事。