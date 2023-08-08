游泳教練體罰孩子遭辭退　幼兒園停課整改

浙江衢州市近日有家長投訴，每年花費5萬元人民幣（約5.5萬港元）學費，為孩子報讀某國際幼兒園，惟園內的游泳教練施體罰，多次將孩子按入水內。幼兒園工作人員周一（7日）表示，教練事後回應是小女孩調皮阻擋其他孩子，一時生氣才會出現前述行為，強調對方並無大礙。衢州柯城區教育局周二（8日）通報，園方已辭退涉事教練，並向家長致歉，雙方達成和解。

周日（6日）有家長投訴稱，衢州珍維幼兒園一名游泳教練於上月27日多次惡意將女孩按進水裏，其行為變相對孩子體罰，令她的心理受到嚴重創傷。網傳影片顯示，游泳教練將幼童拉拽到身前，連續4次強行將她的頭部按入水內，幼童被「嗆水」。有知情人士表示，家長趕到幼兒園討要說法，教練隨即道歉，但仍遭家長毆打。

家長要求教練連續7天在幼兒園門口給每位家長鞠躬道歉，並要求幼兒園退還4年的學費，但遭到拒絕。園方表示，涉事教練是在校外聘請的，有游泳教練資格，目前已被解聘。柯城區教育局周二通報稱，當局立即成立工作組，開展調查。該部門責令幼兒園暫停游泳培訓課程，進行全面整改。