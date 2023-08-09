康寧大學募斯里蘭卡學生打黑工　二審維持原判

台灣康寧大學為規避新生註冊率低，在2017年招募69名斯里蘭卡學生，並讓中介安排這些學生打黑工。土林地方法院一審判罰3名被告6月至1年不等有期徒刑，兩名被告不服並提出上訴。台媒周二（8日）報道，台灣高等法院維持一審處分，檢方可上訴。

案情指，2017年9月，教學推廣協會及國際城市文化交流協會負責人朱啟屏、雙軌教育訓練發展協會理事長張永隆和蕭大龍到斯里蘭卡游說當地人來台讀書和就業。當地69名學生簽署學生契約，來台後獲被安排到聯華公司住宿，每周有兩天時間在台南校區讀書，但需每周在工廠工作40小時，倘若未依安排就學或工作，需繳1,000美金（約7,800港元），才可返回斯里蘭卡。期間有學生不堪工作強度，才向台外交部舉報事件。

高院指，蕭大龍、張永隆規避《就業服務法》關於聘僱外國人工作之範圍、期間等限制規定，且主文記載未洽，撤銷改判，依意圖營利而違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作之規定。雙軌教育訓練發展協會因其代表人執行業務違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作之規定，判罰金10萬元新台幣（約2.5萬港元）。