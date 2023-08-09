北京暴雨增至33死18失蹤　近129萬人受災

北京市周三（9日）召開防汛救災工作情況新聞發布會，公布截至周二（8日）午夜在本輪雨災中，北京全市有33人因災死亡，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，因搶險救援犧牲5人，仍有18人失蹤，包括1名搶險救災人員。此次洪澇災害共造成近129萬人受災，5.9萬間房屋倒塌，14.7萬間房屋嚴重損壞，22.5萬畝農作物受災。發布會現場全體一度起立，為遇難者默哀。

據初步統計，全市共接報369宗地質災害，是多年平均數量的10.5倍，山區基礎設施受損嚴重。其中在水利工程方面，110餘條河流發生超標準洪水，280餘公里河道堤防損毀；4座中型水庫、13座小型水庫、16座水閘出現不同程度的水毀。水務設施方面，20座城鄉供水廠、264座農村供水站、18座城鎮污水處理廠、363座農村污水處理設施停運或受影響，逾1,980公里供水管道、逾2,140公里排水管道受損，全市507個村供水受影響。電力設施方面，70條10千伏供電線路、1,812個台區、9,600餘處配電設備受損，致273個村和16個小區斷電。通信設施方面，3,188個基站、1,367個鐵塔等損毀，致342個村通信中斷。交通設施方面，93條段縣級以上公路受損，840條段鄉村公路受損，256個村交通中斷。

北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂在會上表示，代表北京市委市政府向因公犧牲的人和不幸遇難者表示沉重哀悼，向他們的家屬表示最誠摯慰問，目前上述災害損失仍是階段性的數據，造成的財產損失持續統計中。他指，災後當局一刻不停「搶險、搶修、搶通」，上周五（4日）108、109國道全線搶通，除異地安置的9個村外，全部村至今已恢復供電；除異地安置的5個村外，全部村恢復供水；全部村全部恢復通信。全市累計疏散8.2萬餘人，調撥送達14類84萬餘件各類生活必需品和應急物資，並派出242人組成的醫療工作組分赴重點區，轉運傷病者3,000餘人次，確保「大災之後無大疫」。