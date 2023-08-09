內地禁售洪水浸泡食品　組織農民補種農作物

河北有關部門派員到場，清理路面淤泥。

北京、河北、吉林和黑龍江等多地近日受暴雨侵襲，當局緊急抗洪救災。國務院周二（8日）召開常務會議討論洪災相關事宜，要求組織農民積極補種作物。財政部、農業農村部已緊急下達7.32億元人民幣（約8億港元）農業生產防災救災資金，支持北京、天津等9省區市及北大荒農墾集團等，恢復災後農業生產。

國務院常務會議上，匯報各地防汛抗洪救災情況和災後重建工作，要求加強北方地區水利規劃建設，提高防災能力。會上強調要全力搜救失聯人員，減少傷亡；全面做好環境消毒殺菌和衞生防疫；抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度。各相關部門要加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，提早補償救助。民政部日前亦印發通知，要求各地民政部門全力做好受災困難群眾救助幫扶工作。

市場監管總局周一（7日）則要求不得銷售洪水浸泡、包裝破損的食品。各地市監部門要加大監督抽檢力度，發現不合格食品一律依法下架、回收、銷毀，並採取相應處置措施；嚴厲打擊生產銷售不符合食品安全標準食品、過期食品、霉爛變質食品等違法行為。公安部周二亦宣布，將嚴打趁災盜竊、搶劫、尋釁滋事、哄搶物資等違法犯罪。