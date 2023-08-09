內地推進醫藥反腐整治　醫院監控醫藥代表來訪

內地醫藥領域反腐調查持續，內媒統計數據顯示，今年至少有159名醫院院長、書記被查。某醫藥代表趙梅（化名）表示，目前調查重點是醫療器械，醫院已開始自糾自查，今年查得特別嚴，醫藥代表都不敢進醫院。北京、福建和海南等多地衞健部門本月陸續公布舉報電話，倒查回佣問題，推進相關領域問題的集中整治工作。

廣西崇左市人民醫院早前發布公告，明確要求醫藥代表與醫務人員會面要登記建檔，提供有企業公章的廉潔承諾書等材料。醫院嚴禁任何科室及個人私自接待醫藥代表，接待時不得少於兩人，包括訪問科室主任、醫務人員或監察室的工作人員等。醫院在重點區域安裝閉路電視，畫面紀錄保留90天，備院紀檢監察亦將抽查流程與紀錄。

廣西醫療保障局前黨組書記、局長王忠平，涉受賄1,707餘萬元人民幣（約1,875萬港元），案件周一（7日）在賀州市中級人民法院一審開庭審理。檢方指控王忠平於2012年至2022年利用擔任自治區社會保險事業局黨委書記、局長，自治區醫保局黨組書記、局長等職務便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬等事項提供幫助，並收受財物。王忠平當庭表示認罪悔罪，法院休庭擇期宣判。