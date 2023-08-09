北京紅十字會惹捐贈造假質疑　網民捐1分人民幣表不滿

北京市房山區近日遭遇山洪，災情嚴重。北京市紅十字會近日號召民眾捐款救災，本月初發布的上月捐贈物資明細表中，物品價格昂貴。其中北京五木服裝公司捐贈的羽絨服和大衣等價格，高於市面同類商品。該公司的法人代表與北京紅十字會一名常務理事，均為同一人，引起「自捐自收、捐贈造假」的質疑。

網傳捐贈物資表格顯示，北京五木服裝公司上月捐贈逾156萬元（人民幣，下同，約171萬港元）的服裝，其中大部分為西裝和西褲。惟有網民質疑此類服裝作為捐贈物資，用於禦寒的作用不大。該公司另在5月亦曾捐贈151萬元（約166萬港元）服裝，包括880元（約966港元）的羽絨服等。對此，有網民質疑捐贈反季節的服裝，價格亦高於市場價。

該公司事後承認法人代表季連旭與北京紅十字會的常務理事是同一人，但強調都是真捐贈，亦多次參與。惟有網民質疑北京紅十字會接收這批高價物資，是幫忙清理庫存；公司亦可藉此超額抵稅，變相逃漏稅；亦可能會轉售這批捐贈服裝牟利。事件引來大批網民嘲諷和怒罵，發起「捐1分錢」活動；市紅十字會隨後提高捐款最低門檻為1元（約1.1港元），再引來更多罵聲。