內地預撥10億人民幣　補償蓄滯洪區水毀損失

黑龍江省應急管理等部門周三（9日）宣布，本輪強降雨以來，省內受災人口超過37萬人，造成2.37萬間房屋損毀，149座橋樑倒塌。國家財政部、水利部宣布預撥10億元人民幣（約11億港元），補償蓄滯洪區水毀損失。應急管理部同日召開會議，強調全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

自上周三（2日）至周三，黑龍江省哈爾濱、牡丹江等地的37個縣市區遭受風雹和洪澇災害，初步統計緊急疏散18.7萬人，農作物受災面積387.08萬畝，沖毀涵洞352道、路基24.2萬米和大棚1,300個。省農業農村廳已派出11個指導組、9個重點工作組救援，組織指導重點地區全力搶排積水。

早前受颱風「杜蘇芮」影響，海河流域遭遇嚴重洪澇災害。天津、河北、河南先後啟用海河流域8個國家蓄滯洪區，蓄洪18.47億立方米，有效減輕了下游地區防洪壓力。多部門周三緊急預撥款項，補償滯洪區運用期間群眾的農作物、專業養殖、經濟林、住房、家庭農業生產機械等水毀損失，幫助災民盡快恢復正常生產生活秩序。

國家防總辦公室和應急管理部同日滾動組織防汛專題視像會商調度，安排部署重點地區防汛救災工作。會上指出，海河流域和松花江流域洪水正在演進，部分江段水位超警；南方部分地區多發散發強降雨引發地質災害需高度警惕，防汛救災任務依然艱巨。目前國家防總維持對天津的防汛二級應急響應，對北京、河北、吉林、黑龍江維持防汛三級應急響應。