美限對華高科技領域投資　業界認為範圍相對狹窄

美國總統拜登周三（9日）簽署行政命令限制美國企業投資中國3個高科技領域，美媒指業界對禁令的反應平淡，有行業代表指與立法者考慮的方法相比，行政命令的範圍相對狹窄。

禁令涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術，以及人工智能，美國半導體行業協會表示期待提供意見，希望最終規則允許美國晶片公司在公平競爭環境競爭，並進入包括中國在內的主要全球市場。國家風險投資協會則指密切關注事件，以確保對美國公司的投資不會產生意想不到後果。眾議院外交事務委員會主席麥考爾讚揚拜登政府的做法，但華府應更快地把規則應用於更多科技領域。

知情美國官員指，拜登政府起草命令時，在如何區分主要構成國家安全風險的人工智能形式和廣泛用於日常商業目的的其他形式人工智能方面遇到困難。財政部官員擔心制訂一套可能難以執行的規則，並推動了只針對對國家安全目的特別敏感的技術。財政部和商務部成功限制範圍，而禁令涉及領域已比其他限制投資方案小。作為制訂規則的過程一部分，拜登政府正收集意見，了解應否進一步禁止對人工智能類型的投資。