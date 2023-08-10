為流量消費洪災　網紅湧往罹難者家門前直播

京津冀等地近日暴雨，有關部門救災的同時，卻有網紅被指為了流量，消費洪災「做騷」，引起不滿。連北京紅十字會的救援照片亦惹網民質疑，其中有救災人員身穿白褲白鞋，在地面滿布泥水的水災現場，衣褲和鞋子竟無沾污。惟有網民認為，此相可能在剛開始救援時拍攝。

內媒周三（9日）報道稱，有網紅在抗洪救災前線擺拍直播「添堵添亂」，救援人員發現有兩名男子帶着一名老人在深水區擺出各種姿勢拍片，期間更影響救援。亦有網民發布假消息，聲稱某地居民索要30萬元人民幣（約33萬港元）撤離費才肯配合疏散，又煽動其他群眾拒絕撤離；當水災來臨又開始「賣慘」，抱怨救援速度慢等。

不少人關心汛情、災情、求助訊息和救援情況，有網紅聞聲而動，到前線「蹭流量」。北京房山區近日有兩名房山區藍天救援隊隊員因搶險救援犧牲，死者王宏春和劉建民的家人曾公開表示不願被打擾，亦不接受捐款。惟有大批網紅以「善意捐助」為名蜂擁而至，拉着家屬拍照，有人問一些過激問題，更有人在死者家門前直播，期間嘻笑打鬧。