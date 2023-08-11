華復辦旅行團　日零售業期待重現「爆買」景象

中國政府周四（10日）宣布即日起復辦到日本等地的旅行團，日本政府預計中國遊客將激增，已啟動接待準備工作。日本零售業亦期待正在復甦的訪日外國人消費進一步擴大，重現昔日的「爆買」景象，航空公司亦考慮增加來往中日的航班。

新冠疫情前，中國訪日旅客人數於2019年約佔總體的30%，據日本國家旅遊局（JNTO）估計，今年6月訪日中國遊客約為20.8萬人次，與2019年6月相比大減76%。因此日本旅遊業期望中國恢復赴日旅行團會帶動中國訪客上升，首相岸田文雄亦期待中國訪日遊客數進一步恢復。日本駐中國大使館的簽證申請，目前僅及疫情前的一半，預計今後申請數量會增加，日方會準備應對。

全日空和日本航空考慮各自增加中國線航班，目前的航班數與新冠疫情前的2019年相比，全日空僅為35%，日航是55%，中國恢復旅行團可能會帶動業績增長。日本百貨公司三越伊勢丹去年秋天增加主要門店的免稅櫃枱，負責人歡迎中方的措施，稱準備工作終於能派上用場。高島屋大阪店的負責人也說，生意終於要正式啟動了。酒店業希望客房入住率和人均消費額進一步提高，同時擔心會加劇人手不足。