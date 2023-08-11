熱帶風暴「卡努」料減弱　今晚移入遼寧

中央氣象台周五（11日）上午繼續發布暴雨藍色預警及颱風藍色預警，熱帶風暴「卡努」中心於清晨5時位於北韓南部，料以時速15至20公里向西北方向移動，強度逐漸減弱，當晚將移入遼寧省境內，也有可能在中朝邊界附近地區減弱消散。各地加固堤壩、搶修電力防災，吉林省長白山景區周五起關閉兩天，售票系統會向已購票遊客退票。

受「卡努」外圍雲系影響，吉林東北部、黑龍江東部的部分地區周四（10日）出現大到暴雨，未來3天「卡努」的殘留雲系仍將和西風槽結合，為東北地區帶來持續性降雨，該區未來一周將呈現多雨寡照的狀態。黑龍江省五常市近日已因暴雨導致嚴重洪澇災害，五常市防汛抗旱指揮部表示，初步統計市內水稻種植面積約250萬畝，其中超過100萬畝受災，部分浸泡時間長，可能絕產。

中央氣象台預測，未來24小時京津冀地區受西風槽東移影響，亦將出現一次大到暴雨過程，局部地區有大暴雨，具體降雨區域在河北中南部和東北部、北京南部和天津，主要降雨時段在周五下午到周六（12日）上午。由於和前期暴雨受災地區高度重疊，當局提醒要加強防範，做好防禦。