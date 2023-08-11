大陸出境遊增78地首發團熱銷　台業界未見曙光

文旅部周四（10日）宣布新增78個國家和地區，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關地方出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，總數增至138地。內媒周五（11日）報道，不少旅行社火速上架新旅行團，多個首發團產品即日已售罄。然而，大陸仍未開放旅行團赴台灣，有資深觀光業人士嘆言：「希望不要等到花兒也謝了！」

眾信旅遊集團指消息發布後，集團官網數據及呼叫中心電話呼入量瞬時上漲200%，短線方面日本、南韓、土耳其諮詢度和關注度較高；長線方面澳洲、奧地利、荷蘭、德國、英國、比利時以及北歐成關注重點。嶺南商旅集團旗下廣之旅則指截至周四下午，該社於10月3日出發、每人售價15,899元（人民幣，下同，約1.7萬港元）的「日本東京、北海道7天」首團已售罄；同月19日出發、每人售價19,999元（約2.2萬港元）的「英國11天」團也收滿。

台灣有資深觀光業人士表示，兩岸民間業者從今年初新冠疫情解封以來的熱情高漲、滿懷期待，直到進入下半年，今年第三季都已過了一半，還是未見兩岸旅行團互相開放的曙光，直言期待值持續下降中。該人士又指，雖然兩岸政治大環境氣氛不佳，兩岸民眾到對岸旅遊意願仍高，但認為不論是旅行團或自由行，都必須陸方、台方雙向同時互開。