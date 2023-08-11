賴清德過境美國前夕　大陸宣布明起東海軍演

台灣副總統兼民進黨總統候選人賴清德將於周六（12日）啟程出訪巴拉圭並過境美國，預計下周四（17日）返台。中國大陸海事局周五（11日）公布，將於周六至下周一（14日）在東海進行軍事演習，並禁止船隻駛入相關海域。

台灣國防部則指，周四（10日）早上6時至周五早上6時，台軍偵獲解放軍軍機2架次、軍艦6艘次．持續在台海周邊活動，2架次軍機為殲11戰機，自台灣海峽中線北段逾越中線，隨後在中線以東空域向北飛行一段距離，才向西飛返浙江省沿海空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應處。

賴清德將於周六至下周日（13日）過境美國紐約，前往巴拉圭出席總統就職典禮，然後回程時於下周三（16日）至下周四停留美國加州三藩市。美媒指拜登政府正為台灣幾位總統候選人到訪做準備，一方面要支持台灣的民主選舉，又要管理北京方面對此可能做出的反應，美方需要掌握一個平衡。知情人士表示，賴清德將保持低調，並遵循台灣副總統過境美國的先例，計劃會見美國在台協會（AIT）官員和在美國的台灣人士。白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，華府向北京傳達的訊息與過往一樣，沒有理由把局勢升級，以及加劇台海周邊緊張。美國的「一中政策」沒有改變，不支持台獨，也不希望看到透過武力單方面改變現狀。大陸沒有理由對賴清德過境作出過度、咄咄逼人的反應，否則只會增加誤判風險。