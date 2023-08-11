斥775萬美元用於香港項目未備案　西安紫光國芯遭通報

內媒周四（10日）報道，陝西省發改委近日通報西安紫光國芯半導體股份有限公司境外投資項目未履行備案手續有關情況，該公司近年在未取得省發改委備案手續下，累計出資775萬美元（約6,045萬港元），多次違規用於香港項目建設。

西安紫光國芯原名為西安華芯半導體有限公司，2013年8月在香港設立華芯先進集成電路技術有限公司，2016年1月、2018年10月和2019年9月分別向香港華芯增資150萬美元（約1,170萬港元）、300萬美元（約2,340萬港元）和400萬美元（3,120萬港元），用於香港華芯項目建設，2016年7月香港華芯變更為紫光國芯先進集成電路技術有限公司。

通報指出，以上境外投資行為在境外出資前已完成商務部門、外匯管理部門備案，但未在陝西省發改委備案。西安紫光國芯今年6月主動聯繫陝西省發改委請求補充備案，省發改委責令該公司處理相關責任人、加強企業合規建設和作出書面承諾。通報稱，各級相關部門和境外投資企業下一步要加強規範企業境外投資經營行為。