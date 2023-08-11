華商務部發表報告　批美國不守規則

中國商務部周五（11日）發布《美國履行世貿規則義務情況報告》（下稱 《報告》），梳理美國履行世貿組織規則義務概況，並作總體評價，表達對美破壞多邊貿易體制、實施單邊貿易霸凌、操縱產業政策雙重標準、擾亂全球產業鏈供應鍊等政策措施的關注。

《報告》指出，美國作為世貿組織其中一員，與其他成員發生最多爭端解決，不但選擇性執行世貿組織裁決，甚至阻撓上訴機構成員遴選並導致其陷入癱瘓。美國長期向其他成員採取單邊措施，任意加徵關稅，濫用貿易救濟，並利用其在經貿領域的優勢地位脅迫其他成員服從美國的外交政策和無理要求。美國同時大規模實施排他性、歧視性的補貼扶持政策，利用出口管制等手段限制其他成員產業發展。《報告》亦指出美國挑動與華脫鉤、斷鍊，試圖以單邊關稅措施倒逼產業鏈回遷，以巨額補貼手段建立以美國為中心的產業鏈供應鏈。

《報告》呼籲美國作為世界第一大經濟體及多邊貿易體制的主要創立者和重要受益者，應遵守規則、踐行承諾，發揮主要成員的表率作用，為維護多邊貿易體制權威性、完整性和有效性作出其應有的貢獻，與包括中國在內的其他成員一道，共同推動多邊貿易體制在全球治理中發揮更大作用。