連霍公路8死交通事故　官方通報原因追責

甘肅張掖市連霍高速公路上月17日發生連環車禍，造成8死6傷。公安部交通管理局周四（10日）通報，其原因是肇事重型半掛貨車嚴重超限超載，行經長下坡路段制動失效、車輛失控。當局已依法對肇事重型半掛貨車司機和實際所有人，涉嫌非法改裝貨車、違法裝載、違規秤重的相關責任人採取刑事強制措施。有關問題線索和相關部門及人員管理責任還在進一步深挖細查。

此外，公安部交通管理局表示為吸取事故教訓印發通知，採取措施加強暑期道路交通運輸安全管理，全力預防重特大交通事故。通知要求各地公安、交通運輸部門整治公路安全設施和交通秩序、排除道路隱患、重點督促客運企業落實出站檢查制度，指導高速公路經營管理單位全面開展自查評估，嚴格執行高速公路入口秤重檢測要求、嚴禁疲倦或帶病的司機進行駕駛作業、超限超載和非法改裝等隱患貨車上路行駛，並對存在問題的企業依法依規從嚴處罰、督促落實整改。

針對道路設施安全，通知敦促各部門深入排查治理公路長大下坡、急彎陡坡、臨水臨崖、施工路段以及汛期易積水、易塌方、易水毀、易滑坡等重點路段，及時治理相關問題並按需增設完善警示設施，特別對連續長陡下坡路段，綜合採取科學限速、控制流量、推行靠右行駛、增設坡頂停車區、避險車道、降溫設施等方式進行治理，提升道路安全保障能力。