中年女攜數千美元赴美　會男網友後離奇失蹤

內地傳媒周五（11日）報道，廣東一名女子半年前在網上結識一名美國男網友，上月中旬決定打破網絡阻礙，越洋赴美面對面約會。但她在加州棕櫚泉與男網友見面後，便與家人失聯，家人焦急發文尋人，當地警方亦已發布尋人啟事。友人指，女子隨身攜帶數千美元，擔心她凶多吉少。

失蹤女子金芳（Fang Jin）現年47歲，會說一些英語，上月14日乘飛機前往加州洛杉磯，在市中心聯合車站附近一間旅店過夜後，翌日乘列車到棕櫚泉，與網上結識數月的52歲男網友菲特派崔克（John Root Fitzpatrick）見面。菲特派崔克當日到車站接金芳，兩人一同出遊，金芳還將二人在一起的照片發給親友。但她上月22日與家人的聯絡突然中斷，電話打不通，社交媒體也不再更新，3日後徹底失聯。

金芳失聯後，其友人向聖貝納迪諾縣警局報警，警方介入調查後，發現閉路電視曾在上月22日拍到菲特派崔克的藍色卡車，追蹤其手機發現他2日後曾出現在聖迭戈縣，惟沒法掌握之後去向。菲特派崔克的親友則稱，他上月30日上午11時50分後處於失聯狀態。警方查出他是一名退伍軍人，有犯罪前科，曾因攻擊輕罪判緩刑。