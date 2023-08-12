男導遊製講解影片　冀更多人了解故宮之美

內媒周五（11日）報道，北京市一名富有資歷的男導遊曾帶團遊覽故宮逾500次，對內部建築及故事爛熟於心，他早前在網上發布一系列講解影片，介紹故宮每個有趣地點的背景，希望能讓更多人了解故宮的美。

張祖健在北京當導遊多年，每年約帶35至40個團，基本沿着故宮中軸線遊覽。他在2019年底，開始實行故宮精講，每個景點能講解4至6小時，加上早已對其地形了然於心，甚至熟知每一塊地磚縫隙和凸起處，即便每次講解一直倒行並面對遊客也毫無難度。他於2021年首次在網上發布講解影片，至今已進行近400場直播，最高峰甚至有7萬至8萬人同時聽其直播，目前已累積約250萬網民關注，跟隨他推薦及講解雲遊故宮。

部分網民因旅遊旺季搶不到門票，張祖健還會提供與遊覽故宮相似的替代攻略，如參觀太廟、雍和宮，或在景山觀看故宮全景等活動。他表示，幾乎遊覽過全球大部分著名建築物，在他心中，無論是建築風格或文化底蘊，均無法與故宮相提並論，形容每當走進故宮大門，彷彿就能感受到中國源遠流長文化帶來的震撼，希望透過其影片，讓大眾感受故宮603年的美。