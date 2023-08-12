全省今年整治醫療腐敗處理937人　退還3470個紅包

陝西紀委監委周五（11日）公布6大領域專項整治進展中醫療領域群眾身邊腐敗和作風問題專項整治工作情況，共處理937人。全省今年通過主動歸還、沖抵住院費等形式，累計退還患者及家屬紅包3,470個。

陝西紀委監委今年以來組織各級衞健、醫保、藥監等行政部門及各級各類醫療機構，進行抽查。截至本月上旬，全省共收到專項整治問題線索2,521宗，完成調查2,371宗，其中47宗問題線索移交至紀檢監察機關。在國家重點監控合理用藥藥品目錄的基礎上，把41種臨床使用金額異常偏高或臨床使用不合理問題較多、對用藥合理性影響較大的藥品，納入陝西省合理用藥重點監控範圍。

在各地自查自糾抗菌藥物臨床使用情況的基礎上，重點對不達標的14間三級公立醫院、18間二級公立醫院開展省級督查，進一步規範臨床用藥行為。當局加大監管力度，今年以來組織各市縣對1.51萬間醫療機構依法執業情況進行監督檢查，目前累計查辦案件574宗，查處無證行醫案件81件。此外，四川資陽市人民醫院前黨委書記劉學鵬因收受藥商老闆回佣等，去年受賄罪成判囚13年。