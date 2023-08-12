華倡減少核風險　籲不把核武瞄準彼此

核大國競爭影響戰略穩定及安全，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團日前發表減少核風險的工作文件，提出重點探討採取中方已經實施的「不首先使用核武器」政策，發表互不首先使用核武器的聯合聲明，談判締結《不首先使用核武器條約》，以及核武器國家不把任何國家列為核打擊目標、不把核武器瞄準彼此或其他任何國家。

中國代表團周三（9日）在網站發表該工作文件，並向《不擴散核武器條約》第十一次審議大會第一次籌備會提交。中方指大國競爭嚴重衝擊國際核軍控體系，圍繞減少核風險的討論應該遵循以下原則，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀；遵循維護戰略穩定、各國安全不受減損；堅持預防危機優先於管控危機；減少核風險需要核武器國家與有關無核武器國家共同努力；妥善處理減少核風險與核裁軍的關係。

針對推動減少核風險對話合作，中方提出以下主張，核武器國家採取負責任的核戰略；核武器國家應該降低核武器在國家安全政策的作用；核武器國家嚴格控制核武器的應用範圍；核武器國家向無核武器國家提供可信的安全保證；核武器國家應該全力防止核戰爭；努力維護國際核不擴散體系；全力確保和平核設施安全；努力維護全球戰略穩定；全面評估新興技術帶來的安全挑戰；積極開展核裁軍核查研究。