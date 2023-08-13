自治區13部門頒令　嚴打代孕等問題

內媒上周六（12日）報道，內蒙古自治區衛生健康委等13個部門上月印發《內蒙古自治區開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動實施方案》（下稱《方案》），藉此打擊區內買賣精子、買賣卵子、代孕、偽造及買賣出生醫學證明等行為，未來會分階段展開集中整治、重點抽查及督查評估等專項活動，同時做好專項活動組織保障行動。

《方案》批評，代孕、非法採供卵等非法應用人類輔助生殖技術行為嚴重損害女性健康權益，踐踏女性尊嚴，造成物化女性的負面效應，而非法應用人類輔助生殖技術伴生買賣及出具虛假出生醫學證明等違法亂象，引發故意傷害等違法犯罪，嚴重影響社會秩序及安全穩定。

《方案》建議強化與人類輔助生殖技術應用相關的全鏈條管理，包括加強人類輔助生殖技術管理、嚴格患者身份識別管理、嚴格規範企業經營行為、加強藥品醫療器械管理及建立健全投訴舉報機制等。此外，它亦要求健全分工合作工作機制，方法包括政法部門充分發揮綜合治理優勢，形成聯合打擊違法違規開展人類輔助生殖技術應用的工作合力等。