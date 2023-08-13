賴清德今過境紐約　沒計劃見美重要國會議員

台灣副總統賴清德上周六（12日）啟程出訪巴拉圭，預計在香港時間周日（13日）早上抵達美國紐約過境，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯及台駐美大使蕭美琴將前往接機。美媒指，賴清德將低調過境，沒計劃會見美方重要國會議員，也無緣與美國副總統賀錦麗同場出席巴拉圭總統就職典禮。

美媒引述核心幕僚官員消息指，賴清德抵達紐約翌日將會見台僑，在主流暨僑界人士宴會致詞，回程時過境三藩市可能也有類似安排，沒有在過境期間發表重要談話或會見美方重要國會議員的計劃。上述官員指，賴清德這次出訪反映因應其副總統身份的低調安排，正好符合他的政治目標。另有學者指，賴清德希望傳達自身穩健、可靠的訊息。

AIT主席羅森伯格上周六已在社交網發文，歡迎賴清德過境美國，意味她不會在紐約接機，但她提到期待在賴轉機前往巴拉圭時迎接對方，因此兩人料有其他方式會面。此外，美國總統拜登上周六宣布由內政部長哈蘭德率領美方代表團參加巴拉圭總統就職典禮，聯邦眾議員托雷斯等人同行，外界此前關注的賀錦麗則不會前往。