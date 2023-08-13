大陸斥賴清德竄美　將採取有力措施捍衞主權

台灣副總統賴清德上周六（12日）起行出訪巴拉圭，解放軍同日至周一（14日）在東海舉行軍演。因賴清德會過境美國在台灣引發反對聲浪，近日有反台獨團體在台北集會抗議。中國大陸外交部周日（13日）再回應指，堅決反對任何形式的美台官方往來，以及台獨分裂分子以任何名義、任何理由竄美。陸方正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

大陸外交部發言人表示，陸方堅決反對美國政府與台方進行任何形式的官方接觸，對美方執意安排賴清德過境美國表示強烈不滿及譴責。發言人批評，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者，美台勾連以過境為幌子安排他在美從事政治活動，嚴重違反一中原則。發言人強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台海局勢持續緊張的根本原因是台當局企圖「倚美謀獨」，美方執意「以台制華」，敦促美方停止美台官方往來及縱容台獨勢力。

台總統府上周六晚表示，總統蔡英文上周五（11日）晚取消出席「2023世界客家博覽會」開幕晚會，邀相關人員與幕僚開會，即時掌握周邊局勢。她在社交網表示，希望賴清德此行能深化台巴邦誼、拓展雙方合作。台灣勞動黨、愛國同心會、等逾10個民間團體上周五在台北集會，高舉標語牌，反對賴清德竄美，斥責他破壞兩岸關係和平發展，甚至可能帶來禍台毀台的災難性後果。