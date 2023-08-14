王毅金邊晤洪森　支持走符合國情道路

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（13日）在柬埔寨金邊，與當地總理洪森會面。他祝賀柬埔寨人民黨在大選中獲得壓倒性勝利之餘，亦稱中方高度讚賞洪森為中柬命運共同體建設作出歷史性貢獻。

王毅稱，在洪森領導下，柬埔寨走向和平、穩定、繁榮，發展成就有目共睹，外部勢力發出雜音顯得蒼白無力。他稱中方堅定支持柬埔寨走符合國情發展道路、維護好國家利益和民族尊嚴，以及柬埔寨在國際和地區舞台上發揮更大作用。

洪森指出，當地大選結果展現柬埔寨人民正確選擇及對人民黨的信任支持。他稱柬埔寨視中國為真正戰略依靠及堅強戰略後盾，期待與中方攜手落實「鑽石六邊」合作共識，推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，加快提升柬埔寨自主發展能力。

同日王毅亦會見了柬埔寨候任總理洪瑪奈。洪瑪奈表示，柬埔寨實現和平穩定得益於中方的大力支持，取得的快速發展更離不開中國的無私幫助，感謝中方高度重視並不斷提升柬中全面戰略合作夥伴關係。柬埔寨新一屆政府將堅定不移發展對華友好，始終如一弘揚柬中傳統友誼，期待跟中方密切高層往來，加強戰略協調，盡快商簽新版構建柬中命運共同體行動計劃，推動農業、製造業、經貿投資、旅遊人文各領域務實合作取得更多成果。

王毅祝賀洪瑪奈高票當選柬埔寨新一屆領導團隊領軍人。王毅表示，中方願同柬方籌備好下階段高層往來，更好對接一帶一路倡議和柬政府提出的五角戰略，助力柬埔寨加快推進工業化和農業現代化。雙方要加強治國理政經驗交流，推進執法安全合作，辦好中柬友好年系列活動，擴大兩國人文、青年、地方友城交流，進一步夯實中柬友好民意基礎。