人妻出軌境外間諜　拉丈夫賣情報　最高囚10年

內地新修訂的《反間諜法》於上月1日實行，內媒近日報道多宗間諜案，其中一名女子為出軌對象拉擔任副縣長的丈夫合作販賣情報，公職夫婦淪為間諜。該對夫婦在17年間將工作中的涉密文件帶出境外，獲利4.9萬美元和逾30萬元人民幣（約38萬和33萬港元）等，分別判囚3年和10年。

黃姓女子為出軌對象當間諜，出事前是雲南省某省直機關工程師。她早年在境外留學攻讀碩士學位期間婚內出軌，與一名男子發生不正當關係。男方聲稱從事訊息諮詢工作，若黃女提供資訊可獲得報酬。黃女利用回國探親的機會，收集國內涉密文件並提供給對方，最後更拉攏李姓丈夫共同販賣情報。

黃女和李男多年來按照境外上線的要求，分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中，李男負責對涉密文件拍照，黃女負責將資料帶出境，與境外間諜人員秘密交接。李男表示，期間曾發覺情況異常，但亦無勸妻子收手。報道指，境外間諜機關的主要目標是黨政機關、軍隊和軍工企業、國防科研院所等部門的工作人員，獲取情報的手段層出不窮，包括感情拉攏、美色誘騙、金錢引誘等，有人因此淪為被控制對象。