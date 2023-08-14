新疆上半年接待逾億人次超疫情前　遊客逛夜市嘗美食

新疆旅遊業今年以來加速回升，數據顯示，上半年接待遊客超過1.02億人次，實現旅遊收入922.76億元（人民幣，下同，約1,007億港元），同比增長分別為31.49%和73.64%。今年總接待人數超過疫情前2019年上半年的7,589萬人次，但旅遊收入則不及當年同期的1,152億元（約1,257億港元）。其中位於烏魯木齊二道橋的新疆國際大巴扎發展夜經濟，大批遊客逛夜市，品嘗烤駱駝等美食，打卡留念。

新疆在暑假旅遊旺季吸引大批外地遊客前往遊玩，其中伊犁塔城地區接待的疆外遊客主要來自四川、河南、山東和陜西等地。當地有導遊表示，不少外地遊客選擇自駕遊，烏魯木齊上下班時間經常塞車。烏魯木齊等城市設立多個警察便民服務中心，24小時值守，加上閉路電視設施和人臉識別等高科技的運用，機場安檢和安保情況十分嚴格。

自治區文化和旅遊廳市場管理處處長曹志輝認為，旅遊接待人次和收入大幅增長源於疆外遊客增長明顯，淡季不淡、旺季更旺趨勢特點顯現，新疆旅遊熱度居全國前列，自駕遊、避暑遊、探險遊、特種遊等受歡迎，節假日旅遊的火爆則是重要原因之一。有景區開發草原民俗體驗遊、草原養生遊等旅遊產品，吸引遊客前往避暑玩樂。