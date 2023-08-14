新竹市長高虹安涉詐領助理費　被控貪污等罪名

台灣民眾黨籍新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費46萬元（新台幣，下同，約11.2萬港元），歷經8個月偵辦，台北地方檢察署周一（14日）控告高貪污、偽造文書等罪名，並斥其公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳；民眾黨回應指，「期待司法還原真相，支持高虹安市長在司法前提出更多證據，捍衞自己的權益。」

高虹安去年競選新竹市長期間，被民眾舉報在擔任立委時聘用前助理、男友李忠庭詐領助理費，又要求助理上繳薪資成為公積金供其私人花用；另涉及在資訊工業策進會（簡稱資策會）任職期間，將研究成果擅自轉移登記至私人企業名下，涉嫌貪污、背信等罪。

北檢去年底和今年4月兩度傳召高虹安到案說明，但高虹安不認罪，稱自己沒涉及任何貪污不法，並形容提告內容非常令人瞠目結舌。檢方起訴後，斥責高犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。

另外，原高虹安辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、助理王郁文、陳昱愷等人，也被控告貪污等罪；高虹安男友李忠庭則獲不起訴處分。民進黨新竹市議員劉康彥炮轟，高虹安過去擔任立委，卻知法玩法，毫無法治觀念，擔任新竹市長8個月來，人事更迭、工程流標、政策跳票，施政滿意度更是全島倒數。