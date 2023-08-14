李尚福今起赴俄出席安全會議 另訪白羅斯

中國國務委員兼防長李尚福應俄羅斯防長紹伊古、白羅斯防長赫列寧邀請，將於周一至周六（14日至19日）赴俄羅斯出席第11屆莫斯科國際安全會議，並訪問白羅斯。他在俄期間，將在莫斯科國際安全會議作大會發言，會見俄羅斯等國防務部門領導；訪問白羅斯期間，將與該國國家和軍隊領導人舉行會見、會談，參訪當地軍事單位。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校周一就近期涉軍問題發布訊息，包括李尚福外訪的消息。吳謙提到，中俄海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，強調不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。他批評，日方近距離跟蹤監視非常危險，極易引發誤解誤判和海空意外事件，敦促日方停止這些毫無實際意義的干擾，停止影響中日雙邊關係健康發展，損害地區和平穩定的不負責任言行。

吳謙另表示，中國國防部工作組本月4日赴印尼雅加達出席東盟防務高官擴大會，與參會各方代表討論加強東盟防長擴大會框架下防務安全合作、國際和地區安全形勢等議題。中方支持東盟在區域安全架構中的中心地位，願在平等協商基礎上與各方一道，共同維護好地區合作機制、抓好合作項目落實。