賴清德訪巴拉圭　稱台灣安全是全球問題

台灣副總統賴清德過境美國後，抵達巴拉圭訪問。他周一（14日）先後與巴拉圭總統貝尼特斯與候任總統培尼亞會面。賴清德此前受訪指，台海緊張根源在中國大陸，台灣安全是全世界的問題，國際紅線就是台灣紅線。美國國務院重申，賴過境符合一中政策，呼籲陸方勿趁機脅迫或挑釁。

賴清德周二（15日）將出席培尼亞的就職典禮，他周一上午抵達巴拉圭首都亞松森，先到總統住所會晤貝尼特斯並致贈禮物、合影等，再到總統官邸會晤培尼亞，對方熱情擁抱，互動熱絡。賴隨後前往午宴見該國參議院議長奧維拉（Silvio Ovelar），期間稱他與培尼亞曾談及一些兩地未來合作方向，希望得到巴拉圭參眾兩院支持，讓邦誼愈來愈穩固。

賴清德近日接受美媒專訪表示，希望世界知道他是一位理性、穩健的領導人，他了解台海議題本質嚴肅且複雜，台灣需要這種領導風格以在地緣政治變局中往前走。被追問「台獨路線圖」時，他指個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在。他又稱，台海一旦局勢危急，相信美國等全球民主國家知道如何應對。