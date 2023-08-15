愛國者導彈試射異常自爆　戰機投彈震波衝擊海巡艇

台灣國防部一連4天在屏東九鵬基地進行精準導彈射擊操演，最機敏與精銳的各型導彈盡出。惟基地周二（15日）早上試射兩枚愛國者二型導彈，第一枚發射後隨即因不明原因在空中自爆。這是愛國者二型導彈在台灣射擊時首度發生意外，目前中科院及軍方正在調查原因。

知情人士透露，周二清晨6時許進行愛國者導彈射擊，第一枚剛射出後立刻發生近距離爆炸，但射擊並未停止，第二枚則順利發射並命中目標。台國防部當日舉行例行記者會，被問及相關情況，空軍司令部參謀長曹進平證實有導彈發生異常引爆現象，有待進一步查證，現在沒法對外報告確切原因與後續情況。國防部及中科院近日陸續在九鵬基地成功試射雄三、雄二、天弓三型、天弓二型等導彈，均成功命中靶艦與靶船，成效良好。台灣每兩年試射一次愛國者導彈，從未出現失誤，今次意外引起關注。

另外，台空軍嘉義基地一架F16V戰機上周三（9日）在屏東枋寮外海執行空對地炸彈投擲任務時，未能命中目標，震波甚至影響在旁警戒的海巡艇。曹進平在記者會上回應指，當時飛行員炸射不精準，造成彈着點距離實際目標偏離得比較遠，會作相關懲處，初步估計彈着點距離海巡艇至少有數海里。