吳釗燮：台海開戰將是全球浩劫　加強集體威懾力抗陸

台灣外交部長吳釗燮上月31日接受美媒專訪，內容於近日刊出。他表示，作為負責任的一方，避免戰爭向來是台灣目標，台政府現行政策是不挑釁，台海一旦爆發戰爭將是台灣和全球浩劫。他又指，加強集體威懾力量是應對大陸威脅的有效方法。

針對大陸攻台的可能性，吳釗燮指台灣除了進行軍事改革、增強不對稱戰略能力外，也爭取理念相近國家支持，目前主要民主國家已形成共識，持續明確反對大陸單方面改變現狀，強調維護台海和平穩定是全球安全繁榮的關鍵一環。他又指，大陸正對台採取灰色地帶戰略，派遣機艦長期侵擾，並跨越台海中線壓迫台灣，減少台灣防衞縱深及反應時間，但稱陸方企圖並未得逞。

吳釗燮提到，大陸當前決策模式愈來愈封閉，同時向東海和南海擴大影響力，甚至遠至印度洋、非洲及拉丁美洲，引起日本、美國、澳洲、加拿大等理念相近國家警覺，民主國家已更團結，應對大陸威權主義擴張。他指出，台灣一直在各領域與美國密切合作，持續獲提供防衞武器，呼籲民主國家建立資訊分享機制，密切合作應對大陸挑釁。