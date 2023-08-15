內地9部門啟動醫藥領域腐敗整治　為期1年

國家衞生健康委周二（15日）就全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作發布有關問答，宣布會同教育部、公安部等9部門，共同啟動為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作，聚焦醫藥行業關鍵少數和關鍵崗位，整治違規違紀違法行為，構建風清氣正的行業氛圍，為醫藥衞生事業高質量發展提供保障。

衞健委指出，醫藥領域仍有腐敗問題，特別是近年查處的關鍵少數、關鍵崗位人員，利用權力尋租、大肆收受回扣、行賄受賄等案件，嚴重稀釋醫藥事業改革發展紅利，蠶食人民群眾權益。今次開展集中整治工作的主要原則，包括全面覆蓋、聚焦重點，涵蓋醫藥行業生產、流通、銷售、使用、報銷的全鏈條；針對關鍵少數、關鍵崗位的腐敗問題重點突破，糾建並舉；並統一實施、分級負責各項工作任務。

集中整治的內容重點有6個方面，包括醫藥領域行政管理部門以權尋租，藥品器械等方面「帶金銷售」，利用工作便利牟取利益，涉及醫保基金使用有關問題，醫藥企業購銷領域不法行為，以及醫務人員違反廉潔準則。衞健委注意到媒體反映一些學術會議在醫藥領域反腐下宣布暫停、延期，但強調部分學術會議仍正常進行。有關網傳中國醫學科學院阜外醫院主任徐波等腐敗案例，衞健委稱尚在辦理中，其受賄12億元人民幣（約13億港元）等訊息與調查掌握情況嚴重不符。