五口之家大火2死1傷　長子涉縱火被捕

雲林縣斗南鎮興北路一處住宅周二（15日）凌晨3時許發生火警，由於是木構建築加上屋內充滿易燃物，火勢一發不可收拾。單位平時住有5人，事件釀成2死1傷。戶主的33歲兒子在大火發生前曾與家人發生激烈爭吵，而大火發生後他逃離現場，因涉縱火可能，警方稍後將他逮捕到案說明。

報道指，該單位內住了56歲杜姓男子、45歲劉姓女子及兩人各自的子女，包括杜男的33歲兒子、劉女的21歲女兒，及杜男與劉女所生的4歲男孩。劉女從事烤香腸、大腸；杜男打零工，杜男兒子尚無工作。

鄰居指出，火災發生前兩晚杜男兒子與劉女曾發生激烈口角，周一晚上兩人又多次爭辯，最終周二凌晨就發生大火。火警發生後，劉女順利逃生，其21歲女兒、4歲共生的兒子、杜男被困火場，杜男兒子則不知去向。最終劉女女兒、4歲幼兒送醫不治，杜男目前於深切治療部救中。

種種迹象指向杜男兒子涉嫌縱火，警方發布警網協尋，在斗六市、斗南鎮之間發現他的足迹不斷移動，且更換交通工具，涉嫌重大，於周二上午8時40分時將其帶回說明。消防隊指，案發現場騎樓有4桶煤氣、小貨車1桶煤氣，所幸未釀成更大的災情。